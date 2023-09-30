Финальная подкормка для клубники: льем на грядку в октябре — в новом году ягода растет с кулак

Клубнику любят многие, однако далеко не каждый садовод умеет за ней правильно ухаживать. Например, некоторые дачники напрочь забывают о последней подкормке. А между тем эта процедура очень важна.

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Если не подпитать кустики осенью, они не смогут порадовать вас крупными ягодами в новом году. Удобрение следует внести до середины октября.

Рецепт простейший. Чтобы получить эффективный состав, необходимо смешать 2 кг навоза с 10 л воды и оставить настаиваться в течение одной недели.

Готовый концентрат следует разбавить водой в соотношении 1 к 1 и использовать для полива культуры.

Если все сделать правильно, то урожай вас непременно порадует. Ягода будет размером с кулак или даже больше.

Источник: издание belnovosti.by