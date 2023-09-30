Как нужно обжаривать свеклу для борща, чтобы она не потеряла вкус и цвет — секретная техника

Далеко не каждая хозяйка может похвастаться тем, что умеет готовить вкусный и красивый борщ. У большинства кулинаров суп получается бледно-розовым. А классический вариант должен иметь ярко-красный цвет, и никак иначе.

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Как этого добиться? Секрет прост. Нужно правильно выбрать и обжарить свеклу.

Во-первых, стоит знать, что для борща лучше брать мелкие корнеплоды. Так как они обладают более выраженным вкусом и яркой окраской.

Во-вторых, свеклу ни в коем случае нельзя томить в растительном масле. Вместо этого ее нужно смешать с помидорами и томатной пастой, накрыть крышкой и держать несколько минуть на среднем огне.

И наконец, не будет лишним добавить в свекольную массу несколько капель лимонного сока. Кислый продукт поможет закрепить цвет и придаст блюду неповторимый вкус. Получится не хуже, чем в дорогом ресторане.

Источник: издание belnovosti.by