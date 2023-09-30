«Кашица» из двух копеечных ингредиентов очистит унитаз от налета легко и просто: натерли до блеска, сплошной восторг

Для очистки унитаза от известкового налета и желтизны подойдет средство, которое можно сделать своими руками всего из двух копеечных ингредиентов.

Речь о зубной пасте и лимонной кислоте. Зубную пасту можно брать самую дешевую.

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