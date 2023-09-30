«Кашица» из двух копеечных ингредиентов очистит унитаз от налета легко и просто: натерли до блеска, сплошной восторг

Для очистки унитаза от известкового налета и желтизны подойдет средство, которое можно сделать своими руками всего из двух копеечных ингредиентов.
Речь о зубной пасте и лимонной кислоте. Зубную пасту можно брать самую дешевую.
Зубная паста хорошо отбеливает и дезинфицирует, а лимонная кислота - абразив, который в два счета справляется с известковым налетом и другими загрязнениями.
Нужно смешать зубную пасту и лимонную кислоту в равных пропорциях. Получившейся кашицей обработать загрязненные поверхности, оставить на несколько минут, а затем пройтись ершиком или губкой. И все! Унитаз будет сверкать от чистоты и приятно пахнуть свежестью.
По материалам дзен-канала «Блог экономки»