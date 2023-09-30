Самые вкусные и сладкие сорта садовой ежевики: ягоды весом от 8 до 25 граммов и без колючек

Ежевика по вкусовым качествам уступает малине, но и у нее поклонников немало. Если вы - в их числе, посадите на дачном участке один из этих сортов.

Ягоды ежевики вас порадуют - крупные, сладкие, мясистые.

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