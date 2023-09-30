Самые вкусные и сладкие сорта садовой ежевики: ягоды весом от 8 до 25 граммов и без колючек

Ежевика по вкусовым качествам уступает малине, но и у нее поклонников немало. Если вы - в их числе, посадите на дачном участке один из этих сортов.
Ягоды ежевики вас порадуют - крупные, сладкие, мясистые.
Эти сорта ежевики порадуют вас своим вкусом и высокой урожайностью: Гай (вес ягод 9 - 11 граммов), Джамбо (вес ягод 20-25 граммов), Лох Мери (вес ягод 4 - 10 граммов), Небеса могут подождать (вес ягод 5 - 13 граммов), Полар (вес ягод 9 - 12 граммов), Тройная корона (вес ягод 8 - 12 граммов).
По материалам ogorod.ru