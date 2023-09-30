Как удалить любую наклейку за минуту: поможет неожиданный продукт — липких следов не останется

Наклейки на посуде и этикетки на стеклянных банках могут испортить не только маникюр, но и настроение. Иногда они настолько прочно сидят, что удалить бесследно просто нереально. Так думают начинающие хозяйки. А их более опытные коллеги пользуются трюком с растительным маслом и не знают таких проблем.

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Хотите удалить наклейку за минуту? Тогда эта инструкция для вас. Сначала снимите глянцевый слой. Затем пропитайте остатки этикетки растительным маслом. Нагрейте посудину с помощью фена и просто сотрите следы от клея. Наклейка сама отойдет от поверхности. Тереть и скоблить ничего не придется.

Источник: gorodovoy.ru