Разбитое зеркало, сломанные часы и еще 5 вещей, которые нельзя хранить дома — плохая энергетика, притягивают несчастья

Некоторые вещи, действительно, обладают негативной энергетикой, и их лучше не хранить в доме. Таролог Галина Янко назвала семь предметов, от которых нужно избавиться прямо сейчас. Именно они привлекают беды и несчастья.
1. Разбитое стекло или зеркало. Они олицетворяют неудачи и горе и символизируют разбитые устремления.
2. Поломанные часы. Они могут стать символом стагнации, а ведь жизнь должна продолжаться. Если часы остановились на ваших глазах, нужно немедленно от них избавиться и ни в коем случае не запоминать время на них.
3. Любые сломанные или бесполезные предметы. Их тоже не следует хранить в доме, они становятся благоприятной средой для скопления отрицательной энергии.
4. Юридические документы в прикроватной тумбочке. Если это материалы, свидетельствующие о каких-то спорах, разделах имущества и тому подобные, то они окажут негативное влияние не только на ваши мысли и сны, но и на вашу жизнь за пределами спальни.
5. Пустые бутылки. Они приносят в дом нищету.
6. Фотографии с дефектами. Если они вам очень дороги, их выбрасывать не обязательно, но и выставлять напоказ - в рамки или вешать на стену, не стоит. Это может притянуть болезни.
7. Подарки от неприятных людей. Вместе с ними передается и негатив, который мог заложить в него даритель.
По материалам marieclaire.ru