Разбитое зеркало, сломанные часы и еще 5 вещей, которые нельзя хранить дома — плохая энергетика, притягивают несчастья

Некоторые вещи, действительно, обладают негативной энергетикой, и их лучше не хранить в доме. Таролог Галина Янко назвала семь предметов, от которых нужно избавиться прямо сейчас. Именно они привлекают беды и несчастья.

1. Разбитое стекло или зеркало. Они олицетворяют неудачи и горе и символизируют разбитые устремления.

2. Поломанные часы. Они могут стать символом стагнации, а ведь жизнь должна продолжаться. Если часы остановились на ваших глазах, нужно немедленно от них избавиться и ни в коем случае не запоминать время на них.

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