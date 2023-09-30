Быстрый рецепт кабачковой намазки: готовим из сезонных овощей — получается вкуснее надоевшей икры

Фото: freepik.com/stockking

Процесс займет не более 15 минут.

Надоела кабачковая икра? Нет проблем! Приготовьте вместо нее вкуснейшую намазку на хлеб. Это не займет много времени. На все уйдет не более 15 минут.

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Вам потребуется: 600 граммов кабачков, 250 граммов свежей моркови, 250 граммов лука, 200 граммов творога 9%, по половине пучка укропа и кинзы, 2 зубчика чеснока, немного растительного масла, соль и перец по вкусу.

Помойте и обсушите кабачки. Снимите кожуру с морковки. Очистите лук, нарежьте его кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте в сковороду тертую морковь и кабачки. Подождите 4 минуты.

По прошествии времени снимите овощи с огня. Переложите их в глубокую миску к творогу и зелени. Измельчите содержимое посудины с помощью блендера. Посолите, поперчите, перемешайте и подавайте к столу.

Источник: Дзен-канал «Розовый баклажан»

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