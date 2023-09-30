Подчеркнет каждую морщинку: избегайте этого оттенка волос, если не хотите превратиться в старуху

К выбору краски для волос нужно подходить ответственно. И дело не только в химическом составе косметического средства, но и в цвете. Если промахнуться с оттенком, можно запросто накинуть себе с десяток лет.

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По словам стилиста Олеси Пауль, морщинки станут более заметными, если выбрать тон, который не подходит к типажу.

Например, теплому цветотипу противопоказан блонд, особенно это касается его серых оттенков. А вот обладательницам универсального типажа есть из чего выбрать. Им подходят почти все варианты.

Эксперт подчеркнула, что помимо цветотипа есть и другие особенности внешности. И их тоже нужно учитывать. Поэтому перед тем как остановить свой выбор на той или иной краске, желательно все-таки посоветоваться со специалистом.

Источник: gorodovoy.ru