Большой христианский праздник: когда в 2023 году отмечают День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30 сентября христиане отмечают именины сразу четырех святых. В этот день чтят память мученицы Софии и ее дочерей Веры, Надежды и Любови.

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На Руси этот праздник называли Вселенскими бабьими именинами. Можно сказать, он в каком-то смысле заменял Международный женский день. Так как в прежние времена имена этих святых носила большая часть женского населения. То есть свою причастность к празднику ощущала чуть ли не каждая вторая представительница прекрасного пола.

Отмечали светлый день с большим размахом: целых три дня! Пост в этот праздник не предусмотрен. Поэтому женщины не только общались с подругами, но и попутно хлопотали по хозяйству, ведь обед сам себя не приготовит.

По случаю именин святой Софии и ее дочерей в христианских храмах читают: Тропарь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Кондак мучениц, Молитву и акафист Святым мученицам Вере, Надежде, Любви и матери их Софии, а также Величание мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Источник: kp.ru