Планирование клубничных грядок: плохие и хорошие соседи для ягодной культуры — полный список

Опытные дачники уже давно уяснили, что планирование грядок является залогом хорошего урожая. Так как практически у любой культуры есть предпочтения относительно соседей. Некоторые растения просто не могут ужиться рядом. А другие, наоборот, помогают друг другу становиться лучше.

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Клубника в этом плане тоже не является исключением. Самыми нежелательными соседями для ягодных кустов считаются пасленовые культуры. Поэтому ни в коем случае не сажайте клубнику рядом с помидорами и картофелем.

Кроме того, ягода не любит гвоздичные, малину и топинамбур. Подсолнечник, кстати, тоже является опасным соседом.

А вот лук, чеснок и все бобовые культуры окажут на клубнику исключительное положительное влияние. Шалфей, петрушка, салат, щавель и шпинат тоже отлично подойдут.

Хотите украсить клубничные грядки цветами? Здесь тоже есть из чего выбрать. Ягодные кусты будут хорошо расти рядом бархатцами, ирисами и тюльпанами.

Источник: belnovosti.by