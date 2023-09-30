Названы овощи, которые не пригодны для сбора семян: вырастут кривые и мелкие уродцы

Хотите собрать семена со своего урожая? Тогда эти советы вам очень пригодятся. Ведь далеко не каждый овощ пригоден для размножения таким способом. И зачастую из семечек крупных мясистых плодов вырастают кривые и мелкие уродцы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Во-первых, запомните раз и навсегда: для сбора семян не подходят культуры, в опылении которых участвуют пчелы. Все просто. Насекомые переносят на себе пыльцу с других растений и тем самым видоизменяют сорт.

Поэтому нельзя собирать семенной материал арбузов, дынь, кабачков, огурцов, тыкв, патиссонов, редьки, редиса, репчатого лука и кукурузы.

Во-вторых, стоит избегать всех гибридных сортов. Обычно их обозначают символами F1. Дело в том, что их потомство не способно воспроизвести признаки своих материнских растений. Поэтому даже из семян отборных овощей могут вырасти кособокие и невкусные плоды.

Источник: издание belnovosti.by