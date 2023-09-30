Зарплаты бюджетников в 2024 году могут проиндексировать почти на 10%

В 2024 году заработные платы некоторых работников бюджетной сферы могут вырасти почти на 10%. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Изменения коснутся тружеников здравоохранения, соцобеспечения населения, образования, культуры и науки.

Согласно майскому указу президента РФ от 2012 года, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200%.

С учетом этого ожидается, что средства на оплату их труда будут проиндексированы с 1 января «на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций». В 2024 году - на 9,8%, в 2025-м - на 6,8%, в 2026-м - на 6,4%.

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У работников других организаций бюджетной сферы зарплаты также вырастут. Их предполагается увеличить на прогнозный уровень инфляции - это 4,5% в 2024 году и по 4% в 2025-м и 2026-м. При этом зарплаты чиновников в следующем году индексировать не планируется.

По материалам ТАСС.