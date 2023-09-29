Финальная подкормка для пионов: нужно внести до 10 октября, иначе бутоны будут мелкими и неказистыми

Несмотря на то что пионы уже давным-давно завершили цветение, им все еще нужна ваша поддержка. Чтобы растения успели набраться сил и заложить почки на новый год, необходимо внести финальное удобрение. Сделать это следует до 10 октября.

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Инструкция простая. Для приготовления питательного состава потребуется раздобыть черствую буханку ржаного хлеба и ведро отстоявшейся воды. Булку нужно нарезать крупным кубиком, залить жидкостью и оставить настаиваться в течение двух дней.

Когда время пройдет, удобрение следует пропустить через фильтр и внести методом полива. На одно растение нужно около литра хлебной воды. Если все сделать по инструкции, цветы будут радовать вас своим внешним видом весь следующий сезон.

Источник: novochag.ru