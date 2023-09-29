Что нужно сделать после уборки помидоров, чтобы восстановить плодородный слой земли — инструкция

Фото: freepik.com/freepik

Можно обойтись без удобрений.

Томаты вытягивают из земли все полезные вещества, эта культура буквально съедает плодородный слой почвы. Поэтому бывшим помидорным грядкам нужно обязательно уделить особое внимание.

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Первое, что приходит на ум, — это внесение удобрений. Однако можно обойтись и без них. Нужно просто посеять на этом участке правильные растения.

Речь идет о таких сидератах, как белая горчица и вика. Их следует посадить сразу после того, как грядки освободятся.

Дальше все просто. Нужно дождаться всходов и сразу же их скосить. В этом виде участок можно оставить до наступления весны. 

Как только сойдет снег, землю нужно будет перекопать. На этом все. Больше ничего не потребуется. После этих манипуляций почва полностью восстановится.

Источник: издание belnovosti.by

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