К концу октября обрушится: озвучено, сколько будет стоить доллар в финале следующего месяца — можем выдыхать

Эксперты в сфере финансов считают, что у рубля есть все шансы стать в октябре еще крепче, чем сентябре.
Помочь рублю обрушить доллар призваны несколько факторов.
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«Российский рубль продолжит находиться под давлением, однако в конце месяца можно ожидать даже небольшого укрепления национальной валюты РФ», — считает Андрей Манько из РИА Рейтинг.
Согласно ожиданиям ряда аналитиков, курс доллара за предстоящий месяц упадет на 1,74 рубля — до 96,23 рубля, евро — на 1,18 рубля, до 102,17 рубля, юаня — на 34 копейки, до 13,15 рубля.
По материалам 1prime.ru