Как отмыть ручки газовой плиты от толстого слоя жира: три капли средства из аптеки — и нет проблем

Решили навести чистоту на кухне, а ручки газовой плиты не получается отмыть? Тогда этот совет для вас. Не переживайте, проблема решается просто. Нужно только раздобыть один копеечный препарат.

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Речь идет о нашатырно-анисовых каплях. Они продаются в аптеке. Стоят дешево — не более 100 рублей за флакон. А его вам хватит очень надолго.

Инструкция простая. Отсоедините грязные ручки от плиты. Наденьте резиновые перчатки и защитную маску. Возьмите ватный тампон и с помощью него нанесите препарат на проблемные места.

Подождите 10 минут. За это время жир размягчится. Сотрите его мягкой салфеткой и наслаждайтесь идеальной чистотой.

Источник: Дзен-канал «Марина Жукова»