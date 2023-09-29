«Все включено» и шикарные отели: где в России отдохнуть осенью можно в разы круче, чем в Турции — продлеваем лето

В качестве альтернативе Турции можно вполне рассматривать город Анапу. За последнее время там построили несколько роскошных отелей по системе «Все включено», с подогреваемыми бассейнами, аквапарками и собственными пляжами.

Поездка в Анапу обойдется, конечно же, в разы дешевле, чем отдых в Турции. Отдыхать в отелях можно круглый год. К тому же, Анапа может похвастаться развитой детской инфраструктурой, ведь она всегда была известна как курорт для малышей.

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