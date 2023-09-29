Финальная подкормка для малины: нужна всего одна ложка на куст — ягода будет крупнее перепелиного яйца

Все еще не подкормили малинник? Тогда стоит поспешить. Удобрения нужно внести до середины октября. Если припоздниться и вовсе забыть об этом важном деле, то можно запросто остаться без ягоды.

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Помните: цветочные почки на будущий год закладываются осенью, поэтому без подкормки в октябре никак не обойтись.

Чтобы малинник успел восстановиться и набраться сил до холодов, нужно побаловать его суперфосфатом. На куст следует взять около одной столовой ложки препарата.

Удобрение вносится в сухом виде прямо под ветки. После этой процедуры можно произвести полив и рыхление грунта.

Если все сделать правильно и вовремя, ягоды будет так много, что придется продавать. Размер малины тоже приятно удивит. Многие дачники отмечают, что ягода растет крупнее перепелиного яйца.

Источник: Дзен-канал «Удачный урожай»