Этот картофель побил все рекорды: сказочная урожайность — до 70 килограммов с метра квадратного

Все больше дачников выбирает сорт картофеля «Бернина». И в этом нет ничего удивительного. Ведь он из года в год демонстрирует стабильно высокую урожайность. Этот показатель может доходить до 70 килограммов овощей с одного метра квадратного.

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Сорт относится к среднеспелым, поэтому он отлично подходит для выращивания в большинстве регионов нашей страны.

Кроме того, у «Бернины» есть иммунитет болезням и вредителям. А это значит, что в конце сезона неприятные сюрпризы практически исключены.

Плоды этого сорта имеют вытянутую форму. Клубни крупные, с низким содержанием крахмала. Хранятся долго, что тоже является несомненным плюсом.

Источник: Дзен-канал «Чудогрядка.рф»