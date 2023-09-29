Все польется в квартиру: за долги по «коммуналке» перекроют канализацию

Для должников по оплате коммунальных услуг придумали суровое наказание в Краснодарском крае.

Власти решили быть пожестче. Тем, кто не хочет исправно оплачивать коммунальные услуги, перекроют канализацию. То есть придется все нечистоты выносить самим или же они просто польются в квартиру.

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