Все польется в квартиру: за долги по «коммуналке» перекроют канализацию

Для должников по оплате коммунальных услуг придумали суровое наказание в Краснодарском крае.
Власти решили быть пожестче. Тем, кто не хочет исправно оплачивать коммунальные услуги, перекроют канализацию. То есть придется все нечистоты выносить самим или же они просто польются в квартиру.
Так, например, в Сочи в квартирах тех, кто не платит по три месяца и больше, поставят заглушки. Снять оборудование без специалистов не получится. После оплаты долгов придется еще и раскошелиться на демонтаж заглушек.
По материалам vnimanie.pro