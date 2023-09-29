По две столовые ложки в каждый ботинок: мерзкий запах от обуви исчезнет за одну ночь и навсегда

Проблема неприятного запаха от обуви решается быстро, если знать этот метод. Нужен спирт и обувь с самым мерзким амбре.
Спирт вполне можно заменить водкой или самогоном.
Итак, заливаете по одной столовой ложке в каждый ботинок, кроссовок, сапог... Надеваете на ноги чистые носки, лучше белые, а затем обувь, и ходите в ней 2-3 часа.
После этого обувь нужно просушить, воспользовавшись электросушилкой. Можно и просто вынести на балкон для проветривания.
Спирт убивает бактерии, которые становятся причиной плохого запаха. И обувь перестает источать отвратительное амбре.
По материалам дзен-канала «Блог экономки»