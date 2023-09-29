По две столовые ложки в каждый ботинок: мерзкий запах от обуви исчезнет за одну ночь и навсегда

Проблема неприятного запаха от обуви решается быстро, если знать этот метод. Нужен спирт и обувь с самым мерзким амбре.

Спирт вполне можно заменить водкой или самогоном.

Итак, заливаете по одной столовой ложке в каждый ботинок, кроссовок, сапог... Надеваете на ноги чистые носки, лучше белые, а затем обувь, и ходите в ней 2-3 часа.

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