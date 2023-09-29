Провели этим по одежде, стала как новая: быстро и эффективно избавляемся от катышков без машинки и лезвия

Катышки портят внешний вид одежды, превращая дорогой кашемировый свитер в дешевку.

Но вернуть вещи безупречный внешний вид можно даже не прилагая особых усилий. И не покупая специальную машинку для срезки катышков.

Скотч или клейкая лента вполне могут ее заменить. Работает это так же, как и метод эпиляции волос с тела.

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