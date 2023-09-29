Провели этим по одежде, стала как новая: быстро и эффективно избавляемся от катышков без машинки и лезвия

Катышки портят внешний вид одежды, превращая дорогой кашемировый свитер в дешевку.
Но вернуть вещи безупречный внешний вид можно даже не прилагая особых усилий. И не покупая специальную машинку для срезки катышков.
Скотч или клейкая лента вполне могут ее заменить. Работает это так же, как и метод эпиляции волос с тела.
Нужно просто прилепить полоску скотча к ткани и оторвать ее резким движением. Все катышки останутся на полоске.
Единственный минус способа — с его помощью нельзя чистить мохер, можно повредить волокна, и вещь перестанет быть пушистой.
По материалам blog.eldorado.ru