Лучшая новинка 2023 года — эти томаты полюбились всем: плоды мясистые, урожайность до 20 кг с грядки

Новые гибриды помидоров появляются каждый год, однако далеко не каждый из них остается на рынке. В этом сезоне отлично показал себя томат под названием «Толстомяс F1».

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Он хорош тем, что начинает плодоносить уже на 95-й день после всходов. Плоды гибрида мясистые и сочные, могут достигать веса в 300 граммов.

Кроме того, «Толстомяс F1» отличается высокой урожайностью. С участка размером в 1 метр квадратный можно собрать до 20 килограммов томатов.

Показатели этого гибрида, скажем прямо, впечатляют. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его семена долго не лежат на полках. Спрос на них высокий.

Источник: ogorod.ru