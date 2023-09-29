Учимся заворачивать мясо и рыбу в фольгу: если все сделать правильно — время готовки сократится вдвое

Внимательные хозяйки уже давно заметили, что у фольги есть глянцевая и матовая сторона. И это неспроста. Оказывается, время приготовления того или иного блюда напрямую зависит от того, какая сторона листа окажется снаружи.

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Если вам нужно быстро запечь большой кусок мяса, оборачивайте его таким образом, чтобы блестящее покрытие оказалось внутри. И наоборот, если вы хотите потомить блюдо несколько часов, то смело размещайте его на матовой стороне металлического листа.

Объясняется все просто. Глянцевые поверхности отражают тепло, а матовые — поглощают. Поэтому сторона фольги влияет на скорость приготовления. Пользуйтесь этим трюком, чтобы добиться великолепного результата на кухне.

Источник: thevoicemag.ru