Не 97 и не 98 рублей: озвучены новые прогнозы по курсу доллара — дышим ровно

В эту пятницу, 29 сентября, рубль начал дешеветь. Объясняется ослабление национальной валюты завершением пика налоговых выплат, который приходится на 28 число каждого месяца.
На московской валютной бирже курс доллара рос на 87 копеек, до 97,68 рубля, евро – на 1,04 рубля, до 103,25 рубля, юаня – на 13 копеек, до 13,44 рубля.
По прогнозам аналитиков, ничего сверхъестественного с курсом валют в октябре ждать не стоит.
Так, аналитики Совкомбанка считают, что в октябре тренд на снижение курса рубля продолжится. Этого же мнения придерживаются аналитики Альфа-банка и БКС.
По оценкам финансистов, пара «рубль/доллар» будет торговать в диапазоне 94−99 рублей за доллар.
По материалам fxteam.ru