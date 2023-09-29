Назван лучший сорт ранних огурцов: плоды созревают на 45-й день, урожайность — 7 кг с грядки

Хотите собрать ранний урожай огурчиков? Тогда запаситесь семенами сорта под названием «Вязниковский-37». Он знаком многим дачникам. Можете смело сажать его в следующем году. Результат вас точно порадует. Первые плоды пойдут уже через 45 дней после всходов.

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Урожайность сорта средняя. Со стандартной грядки можно собрать до 7 килограммов овощей. Размер плодов от 8 до 10 сантиметров. Огурцы этого сорта идеально подходят как для засолки, так и для употребления в свежем виде.

Источник: ogorod.ru