Желтые пятна под мышками исчезнут без следа: просто замочите футболку в этом растворе — только аромат и чистота

Девушка демонстрирует безупречную футболку в области подмышек. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет, чтобы вещи сверкали белизной.

До слез обидно, когда на белых вещах в области подмышек появляются желтые круги. В люди в такой одежде уже не выйдешь, да и дома ходить некомфортно. Что делать? Перевести на тряпки? Нет, и еще раз нет.

Эти желтые пятна вполне можно вывести, стоит только замочить вещь в этом растворе из уксуса.

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Нужно развести полстакана уксуса в тазике чуть теплой воды и замочить в нем вещь на час-полтора. А затем постирать, как обычно — руками или в стиральной машинке.

От желтых пятен под мышками не останется и следа. Только чистота и приятный запах.

По материалам novate.ru

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