Желтые пятна под мышками исчезнут без следа: просто замочите футболку в этом растворе — только аромат и чистота

До слез обидно, когда на белых вещах в области подмышек появляются желтые круги. В люди в такой одежде уже не выйдешь, да и дома ходить некомфортно. Что делать? Перевести на тряпки? Нет, и еще раз нет.
Эти желтые пятна вполне можно вывести, стоит только замочить вещь в этом растворе из уксуса.
Нужно развести полстакана уксуса в тазике чуть теплой воды и замочить в нем вещь на час-полтора. А затем постирать, как обычно — руками или в стиральной машинке.
От желтых пятен под мышками не останется и следа. Только чистота и приятный запах.
По материалам novate.ru