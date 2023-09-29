Желтые пятна под мышками исчезнут без следа: просто замочите футболку в этом растворе — только аромат и чистота

До слез обидно, когда на белых вещах в области подмышек появляются желтые круги. В люди в такой одежде уже не выйдешь, да и дома ходить некомфортно. Что делать? Перевести на тряпки? Нет, и еще раз нет.

Эти желтые пятна вполне можно вывести, стоит только замочить вещь в этом растворе из уксуса.

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