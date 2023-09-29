Розы обожают этот мусор: угощаем кусты в октябре — наслаждаемся ярким цветением в новом сезоне

Цветение отнимает много сил, поэтому розы нужно обязательно подкормить в конце сезона. Для этого можно использовать специальные удобрения из магазина. Но опытные садоводы предпочитают экономить. Они копят полезные пищевые отходы целый год и рассыпают их под кустами в середине осени.

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Речь идет о яичной скорлупе. Возможно вы не знали, но розы просто обожают этот мусор. Если вашим растениям больше двух лет, то лучшего бесплатного удобрения просто не придумать.

Инструкция простая. Скорлупу нужно высушить и измельчить с помощью кофемолки. Полученный порошок следует заделать в почву под кустами. На этом все. Считайте, что розы обеспечены всем необходимым. Следующая подкормка потребуется только в новом году.

Источник: издание belnovosti.by