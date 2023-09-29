Как навсегда избавиться от слизней: поможет осенняя обработка огорода — ни один не уцелеет

Чтобы слизни перестали досаждать весной и летом, нужно обработать огород особым составом осенью. Достаточно всего двух процедур, чтобы навсегда забыть о надоедливых вредителях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Инструкция простая. Для начала очистите участок от досок, камней и кирпичей и прочих предметов, под которыми любят прятаться моллюски. Затем приступайте к смешиванию средства от вредителей.

Бросьте одну столовую ложку поваренной соли в ведро воды. Доведите жидкость до однородного состояния. Перелейте полученный состав в емкость с носиком и полейте им места обитания брюхоногих.

Повторите обработку через пару недель и забудьте о слизнях, как о кошмарном сне.

Источник: Дзен-канал «Зеленые истории».