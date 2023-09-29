В 2024 году пенсии неработающих пенсионеров в РФ планируют проиндексировать на 7,5%

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На нем был рассмотрен и поддержан законопроект «О внесении изменений в статью 10 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Согласно этому документу, в 2024 году пенсии неработающих пожилых людей будут проиндексированы на 7,5%. Как сообщается на сайте правительства, реализация законопроекта повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 миллиона человек из категории неработающих пенсионеров.

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Добавим, что страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексировали на 4,8%. Средний размер выплаты с учетом повышения составил 21 864 рубля.