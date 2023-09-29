Быстрый рецепт яблочного сока на зиму: получается в миллион раз вкуснее и полезнее магазинного

Хотите удивить гостей яблочным соком собственного приготовления? Тогда этот рецепт для вас. Домашний напиток получится исключительно полезным и невероятно вкусным. Без грамма сахара! Процесс займет не более 40 минут.

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Вам потребуется: 3,5 килограмма яблок любого сорта, 3 литра воды и четверть чайной ложки лимонной кислоты.

Для начала помойте фрукты. Удалите семечки. Нарежьте яблоки крупным кубиком. Сложите их в кастрюлю и залейте водой.

Поставьте емкость на плиту, доведите жидкость до кипения, убавьте огонь до минимума и засеките ровно 10 минут.

По прошествии времени снимите варево с плиты, немного остудите и пропустите яблоки через сито.

Перелейте получившееся пюре в кастрюлю, поставьте ее на плиту и нагрейте содержимое до появления пузырьков. Добавьте в сок лимонную кислоту, хорошенько все перемешайте и подождите еще минуту.

На этом все. Яблочный сок с мякотью готов. Его можно разлить по стерильным банкам и убрать в погреб. Или остудить и употребить в тот же день.

Источник: russianfood.com