Банкиры предупредили о долларе по 150 и 250 рублей

В России сейчас обсуждается возможность введения двойного курса рубля. Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что при этом произойдет обрушение национальной валюты и будет большой разрыв между курсами. По словам Костина, нужно ограничиться теми механизмами поддержки рубля, которые существуют сейчас.

«Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать», — отметил Андрей Костин во время Международного банковского форума в Сочи.

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