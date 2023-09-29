Тараканы убегут к соседям: нужно всего 10 капель этого средства — испугаются так, что больше не вернутся

Соседи развели тараканов, а страдаете вы? Срочно прогоните насекомых восвояси, иначе они захватят все жилище.

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Разобраться с вредителями не так уж сложно. На выручку придет раствор дешевого аптечного средства. Если помыть им пол и протереть мебель, насекомые тут же убегут из вашей квартиры.

Речь идет о нашатырном спирте. Тараканы его просто не выносят. Чтобы приготовить состав для обработки помещения, необходимо взять 10 капель препарата на 1 литр воды.

Пахучая жидкость прогонит вредителей, но и обеззаразит поверхности. Так как раствор нашатырного спирта, помимо всего прочего, является мощным антисептиком.

Источник: novochag.ru