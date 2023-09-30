Берите только это сливочное масло: точно не фальсификат — без «пальмы» и вредной дряни

Эксперты Роскачества и Росконтроля облегчили задачу потребителям, назвав самое лучшее сливочное масло без опасных добавок, примесей, пальмового масла и вредной дряни. Производители этой продукции берут только качественное проверенное сырье. Здесь точно покупатель не попадет на фальсификат. Настоящее масло должно быть сделано исключительно из коровьих сливок или молока.

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Похвалу от экспертов получили две марки — масло «Можайское» и бренд «Экомилк». Первый продукт полностью безопасен. Эксперты Роскачества подтвердили, что в нем нет пальмового масла и других неуместных жиров. Второй — по качеству не вызывает никаких сомнений. Эта продукция также одобрен Росконтролем.

В числе лучших также оказались и другие марки сливочного масла: «Вкуснотеево», «Милава», Valio «Традиционное», «Доярушка», «Из Вологды» и «Брест-Литовск».

По материалам Primpress