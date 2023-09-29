Какие суперстойкие краски для волос признаны лучшими: без аммиака — плотно ложатся на седину

На первом месте краска Casting Creme Gloss L'Oreal Paris. Из достоинств этой продукции — стойкое окрашивание на срок до 28 смываний шампунем, накопительное действие, цвет со временем все ярче и насыщенней. Эта краска хорошо закрашивает седину.

На втором месте безаммиачная краска Inoa ODS2 L'Oreal Professionnel. Продукт на масляной основе для стойкого окрашивания. Именно масла, а не химические компоненты используются в качестве активатора при окрашивании. Эта краска отлично справляет с сединой и ухаживает за волосами.

На третьем месте краска для волос Perfect Mousse Schwarzkopf. В ее составе касторовое масло, кератин, глицерин, экстракты. Стойкая краска без аммиака в удобной форме мусса. Ее легко наносить на волосы в домашних условиях, она не окрашивает кожу. Стойкость краски умеренная, она неплохо тонирует седину.

Ранее среди лучших марок отмечали также относительно недорогую безаммиачную краску Color & Shine Garnier. Эксперты «МаркиКачества» дали ей 4,4 балла. Средняя цена 160 рублей. Краска относится к сегменту бюджетных, но при этом неплохих. Окрашивание будет максимально деликатным и стойким. Цвет сохраняется до 28 раз мытья волос. В составе этой краски аргановое масло и экстракт клюквы, сама структура кремообразная.

По материалам markakachestva