Сколько часов можно держать мокрую одежду в стиралке: больше, чем вы думаете — вреда не будет

Фото: freepik.com / prostooleh

Названо точное время.

Многие хозяйки спешат как можно скорее вынуть постиранное белье из машинки. И это правильно. Так как повышенная влажность не идет на пользу металлическим деталям техники. 

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Но иногда все-таки можно и повременить. Если у вас внезапно появились другие дела, спокойно занимайтесь ими. Одежда может подождать, и техника от этого не пострадает.

Отложить возню с бельем можно максимум на 3 часа. За это время точно не произойдет ничего страшного. 

А вот если забыть о белье на более длительный период, оно начнет пахнуть затхлостью. И не исключено, что на манжете машинки появится плесень.

Источник: издание belnovosti.by

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