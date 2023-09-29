Сколько часов можно держать мокрую одежду в стиралке: больше, чем вы думаете — вреда не будет

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Но иногда все-таки можно и повременить. Если у вас внезапно появились другие дела, спокойно занимайтесь ими. Одежда может подождать, и техника от этого не пострадает.

Отложить возню с бельем можно максимум на 3 часа. За это время точно не произойдет ничего страшного.

А вот если забыть о белье на более длительный период, оно начнет пахнуть затхлостью. И не исключено, что на манжете машинки появится плесень.

Источник: издание belnovosti.by