Сколько часов можно держать мокрую одежду в стиралке: больше, чем вы думаете — вреда не будет

Многие хозяйки спешат как можно скорее вынуть постиранное белье из машинки. И это правильно. Так как повышенная влажность не идет на пользу металлическим деталям техники.
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Но иногда все-таки можно и повременить. Если у вас внезапно появились другие дела, спокойно занимайтесь ими. Одежда может подождать, и техника от этого не пострадает.
Отложить возню с бельем можно максимум на 3 часа. За это время точно не произойдет ничего страшного.
А вот если забыть о белье на более длительный период, оно начнет пахнуть затхлостью. И не исключено, что на манжете машинки появится плесень.
Источник: издание belnovosti.by