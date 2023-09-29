Как перевести дачный туалет на зимний режим — успейте до минусовых температур

Как только на улице похолодало — уличный туалет на даче надо подготовить к зимнему режиму. Для этого в первую очередь из бака надо слить воду.

А для откачки воды из самого унитаза можно использовать насос для детской игрушки. Убедитесь, что воды не осталось совсем.