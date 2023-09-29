Как перевести дачный туалет на зимний режим — успейте до минусовых температур

Как только на улице похолодало — уличный туалет на даче надо подготовить к зимнему режиму. Для этого в первую очередь из бака надо слить воду.
А для откачки воды из самого унитаза можно использовать насос для детской игрушки. Убедитесь, что воды не осталось совсем.
А вот в яму с фекалиями на зиму обязательно надо засыпать порошок для септиков. Он продается во всех хозяйственных магазинов. Тогда не будет запахов.
Важно слить воду из унитаза до наступления минусовых температур, иначе ваша сантехника перемерзнет и может даже лопнуть.
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