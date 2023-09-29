Почему замиокулькас начал желтеть и что с этим делать: хитрый совет, который поможет спасти растение

Долларовое дерево относится к самым неприхотливым растениям. Но и с ним бывают проблемы. Если вы заметили, что листья замиокулькаса начали желтеть, знайте: кто-то перестарался с поливом.
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Что с этим делать? Ответ прост: нужно как можно скорее пересадить растение в новую почву. Только так вы сможете остановить процесс гниения корней и укрепить иммунитет замиокулькаса.
После этой процедуры долларовое дерево моментально восстановит силы и начнет наращивать зеленую массу.
Важно: чтобы в будущем не возникало подобных проблем, внимательно следите за состоянием грунта. Воду нужно лить только в том случае, если почва полностью просохла.
Не стоит паниковать, если пожелтело несколько нижних листочков. Это естественный процесс старения. В этом случае пересадка не нужна.
Источник: дзен-канал «Мойд. Домашние советы».