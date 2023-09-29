Какой сорт томатов плодоносит до морозов — гибрид нового поколения, сладкие, сочные

Сорта томатов. Фото: соцсети

Ветки усыпаны плодами.

В сентябре подкармливать томаты уже не стоит. Растения идут к завершающей стадии и все, что им нужно, — покой. Единственное, с наступлением первых заморозков теплицу лучше всего закрывать. Иначе помидоры замерзнут.

Один из самых удачных сортов томатов для позднего периода — «тонатико F1». Это гибриды первого поколения, черри.

Кусты усыпаны томатами, на вкус кисло-сладкие.

Ухаживать за такими томатами практически не надо, им не страшна вершинная гниль и фитофтороз.

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