Какой сорт томатов плодоносит до морозов — гибрид нового поколения, сладкие, сочные

В сентябре подкармливать томаты уже не стоит. Растения идут к завершающей стадии и все, что им нужно, — покой. Единственное, с наступлением первых заморозков теплицу лучше всего закрывать. Иначе помидоры замерзнут.

Один из самых удачных сортов томатов для позднего периода — «тонатико F1». Это гибриды первого поколения, черри.