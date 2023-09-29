Не сгниет и не засохнет: как правильно хранить чеснок после сбора урожая — лежит до года

После того, как вы собрали с грядок чеснок — его надо хорошо просушить. А далее уже думать, как правильно сохранить.

Так вот, срок хранения зависит от сорта. На упаковке с семенами прям так и написано: срок хранения до года или чеснок хранится до шести месяцев. Исходить надо как минимум от этой информации. Выбирайте соответствующие сорта.