Не сгниет и не засохнет: как правильно хранить чеснок после сбора урожая — лежит до года

После того, как вы собрали с грядок чеснок — его надо хорошо просушить. А далее уже думать, как правильно сохранить.
Так вот, срок хранения зависит от сорта. На упаковке с семенами прям так и написано: срок хранения до года или чеснок хранится до шести месяцев. Исходить надо как минимум от этой информации. Выбирайте соответствующие сорта.
Срок хранения можно определить и по количеству зубчиков на чесноке: если их более 12, то такой чеснок проживет у вас в подвале дольше, может до года. Все, что меньше — быстро прорастает.
Чеснок лучше всего хранить при температуре 18-20 градусов на воздухе. Кисточки при этом надо заплести в косички.
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