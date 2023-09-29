Берите только этот кофе в зернах для кофемашины — долгое послевкусие, отборная арабика

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Золото рейтинга у марки зернового кофе Lavazza Espresso Barista Gran Crema. Эксперты «МаркиКачества» дали этому продукту 4,90 балла. Эта марка кофе стала очевидным лидером среди ценителей темной обжарки. Ощутима смесь бразильской арабики и угандской робусты, имеет выраженный фруктово-цветочный аромат.

Серебро досталось марке зернового кофе Табера Бразильеро. Ему дали 4,87 балла. Это кофе производят в России, средняя цена 1250 рублей за кг. Качество у этого зернового кофе отменное. Ощутимо карамельное послевкусие, насыщенный шоколадный и ореховый аромат.

Замыкает тройку лидеров с бронзой марка зернового кофе Illy Classico. Ему дали 4,86 балла. Это кофе для гурманов. Средняя цена 1000 рублей за 250 г. Это кофе продается в жестяных банках. Отличный вариант для кофемашин. Отборная элитная арабика, бархатистый вкус, с легкой горчинкой. Ощущается долгое послевкусие с цветочно-фруктовыми нотками, шоколадным и ореховым ароматом.

По материалам markakachestva