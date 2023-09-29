Объявлен курс доллара на 9 октября: котировки рухнут, нас ждет новый откат

Экономические аналитики уверены, что курс доллара в ближайшее время будет падать, а рубль укрепится. И основная причина в том, что начали работать правительственные рычаги. Например, введение властями ограничений на движение валюты.
Ожидается, что уже к 9 октября «американец» упадет в цене до 89 рублей, чего не было уже несколько месяцев.
Ниже доллар пока вряд ли скатится, но это только пока. Экономические эксперты уверены, что рубль здорово поддерживает импортозамещение, которое скажется уже через два года. Потом рубль укрепится и уже не будет зависеть от мировой экономики так, как сейчас.
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