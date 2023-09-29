Объявлен курс доллара на 9 октября: котировки рухнут, нас ждет новый откат

Экономические аналитики уверены, что курс доллара в ближайшее время будет падать, а рубль укрепится. И основная причина в том, что начали работать правительственные рычаги. Например, введение властями ограничений на движение валюты.

Ожидается, что уже к 9 октября «американец» упадет в цене до 89 рублей, чего не было уже несколько месяцев.