Как ухаживать за фиалками осенью — цвести будут круглосуточно, пышные шапки удивят даже соседей

Но основную роль играет полив. Важно понимать, что влага, испаряясь, охлаждает поверхность земли. И корневая система фиалок испытывает шок, особенно в ночное время. Поэтому поливать теперь стоит строго по утрам.

Также фиалки не любят чрезмерную жару — все, что выше 28 градусов. Увлажняйте воздух в помещении, растение скажет вам только спасибо.

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