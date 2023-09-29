Рецепт яблочного повидла на скорую руку — готовим за 30 минут: густое, идеально для выпечки

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Вам потребуется: 3 килограмма спелых яблок, 950 граммов сахарного песка и 100 миллилитров воды.

Для начала помойте яблоки. Удалите центральную часть с семечками и нарежьте мякоть дольками. Сложите фрукты в кастрюлю, залейте их водой и поставьте на средний огонь.

Томите яблоки до тех пор, пока они не станут мягкими. Затем измельчите их с помощью блендера. Пропустите фруктовую массу через сито, добавьте сахар, хорошенько все перемешайте и доведите содержимое кастрюли до кипения.

Варите повидло на минимальном огне около 15 минут: пока не загустеет. Не забывайте о том, что яблочное лакомство нужно непрерывно помешивать.

Источник: дзен-канал «Дневник премудрой лягушки».