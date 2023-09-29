Отбелили старое грязное полотенце самым новым способом — без кипячения

Даже самое старое белое полотенце всегда можно попробовать отстирать. И поможет в этом новый народный способ, о котором раньше не знали.
Насыпьте в тазик 100 грамм перкарбоната натрия, это кислородный отбеливатель. Затем залейте все это горячей водой и погрузите полотенца на час.
Через время вода начнет темнеть. Это значит, что отбеливатель справляется со своей задачей отлично.
Далее отправляем полотенца в стиральную машинку и прямо в барабан насыпаем ложку перкарбоната натрия. В специальный лоток кладем привычный для вас стиральный порошок и запускаем любой режим.
Полотенца вы вытащите белоснежные.
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