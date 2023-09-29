Отбелили старое грязное полотенце самым новым способом — без кипячения

Даже самое старое белое полотенце всегда можно попробовать отстирать. И поможет в этом новый народный способ, о котором раньше не знали.

Насыпьте в тазик 100 грамм перкарбоната натрия, это кислородный отбеливатель. Затем залейте все это горячей водой и погрузите полотенца на час.