Опрыскали листья картофеля «волшебным эликсиром» — колорадских жуков как ветром сдуло

Бороться с жуком крайне сложно, но можно.

Разведите в 10 литрах воды 50 грамм горчичного порошка и 100 миллилитров девятипроцентного уксуса. Полученный раствор хорошо перемешиваем, а потом опрыскиваем им листья картофеля.

А чтобы жуки больше не вернулись — между рядами картофеля надо посеять горчицу или лен. Вредители ненавидят этот запах и близко больше не подлетят.

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