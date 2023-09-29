Опрыскали листья картофеля «волшебным эликсиром» — колорадских жуков как ветром сдуло

Колорадский жук обожает картошку и кусты баклажанов. Из года в год растение еще толком не успевает взойти, как его тут же облепляют вредители. Они откладывают свои яйца на внутренние части листа, из которых появляются личинки. В итоге насекомые могут убить весь куст.
Бороться с жуком крайне сложно, но можно.
Разведите в 10 литрах воды 50 грамм горчичного порошка и 100 миллилитров девятипроцентного уксуса. Полученный раствор хорошо перемешиваем, а потом опрыскиваем им листья картофеля.
А чтобы жуки больше не вернулись — между рядами картофеля надо посеять горчицу или лен. Вредители ненавидят этот запах и близко больше не подлетят.
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