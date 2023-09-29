С 1 октября у россиян появится дополнительная защита от списания денег с банковских карт

По таким случаям установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тысяч рублей, в пределах которого страховщик должен будет возместить потери клиента в полном объеме. При этом он вправе предусмотреть и более высокий размер страхового возмещения.

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По данным Банка России, в 2022 году средняя сумма одной операции, проведенной без согласия клиента (физического лица), составила 15,32 тысячи рублей.

Добавим, что из страховки исключаются случаи, в которых банк по закону обязан возвращать похищенные средства. Урегулировать убыток страховщик должен в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего.