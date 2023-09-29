Белоснежный унитаз за три копейки — известковый налет стечет сам, больше не переплачивайте

На всех унитазах рано или поздно появляется желтый налет. И очистить его часто бывает сложно. Но есть эффективное средство, которое быстро справится с трудностями.

Сначала распрыскайте по унитазу уксус, а затем равномерно посыпьте содой. А спустя пять минут с помощью ершика очистите поверхность.