Белоснежный унитаз за три копейки — известковый налет стечет сам, больше не переплачивайте

На всех унитазах рано или поздно появляется желтый налет. И очистить его часто бывает сложно. Но есть эффективное средство, которое быстро справится с трудностями.
Сначала распрыскайте по унитазу уксус, а затем равномерно посыпьте содой. А спустя пять минут с помощью ершика очистите поверхность.
Загрязнения будут отходить легко, унитаз сразу начинает блестеть от чистоты.
Но и это еще не все. Если у вас сложный случай и остались пятна, то после процедуры еще раз повторите этот же метод. Со второго раза уйдет оставшийся налет.
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