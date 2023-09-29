Муравьи сами убегут с огорода, если этим аптечным средством обработать тлю — хитрая тактика

Поэтому если уничтожить тлю, то муравьи сами уйдут с вашего участка.

Лучшее средство — мазь «Бензилбензоат». Средство используют не только от тли, но и от клещей, которые портят листья и растения.

Просто нанесите мазь на палец и размажьте по стволу дерева, на котором много вредителей. Действовать препарат будет до одного месяца. Потом процедуру можно повторить.

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