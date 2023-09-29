В какие даты надо сажать тюльпаны на зиму — чем удобрить, чтобы не вымерзли

Тюльпаны правильно сажать осенью — в октябре или ноябре. После первых заморозков надо убрать все растения с грядок и уже подготавливаться к высадке этих цветов.

Для начала луковицы надо замочить в растворе фунгицида или марганцовки на один час, больше не надо. Это нужно для того, чтобы обеззаразить растения от грибков и инфекций.