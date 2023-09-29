В какие даты надо сажать тюльпаны на зиму — чем удобрить, чтобы не вымерзли

Тюльпаны правильно сажать осенью — в октябре или ноябре. После первых заморозков надо убрать все растения с грядок и уже подготавливаться к высадке этих цветов.
Для начала луковицы надо замочить в растворе фунгицида или марганцовки на один час, больше не надо. Это нужно для того, чтобы обеззаразить растения от грибков и инфекций.
Далее сажаем в заранее подготовленные лунки. Сначала сыплем в лунку любое осеннее удобрение — это напитает грунт питательными веществами. Поливаем и располагаем луковицы.
Глубина ямы должна быть в три раза больше высоты самой луковицы.
Сажать тюльпаны лучше всего кучкой — так они эффектнее смотрятся. То есть в одну ямку можно посадить до восьми луковиц.
Тюльпаны можно высаживать до появления устойчивого снега. Они успевают укорениться и не вымерзнуть.
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